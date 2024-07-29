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Как это было. Решающий укол Ольги Харлан при счете 14:14. ВИДЕО
Украинка драматично завоевала бронзу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок украинки Ольги Харлан с представительницей Южной Кореи Чой Себин был крайне драматичным. Начало было равным, но затем лидерство захватила Чой Себин. Однако при счете 5-11 Харлан совершила камбэк.
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Соперницы шли ровно до развязки, и при счете 14:14 решающий укол все же выполнила украинка.
Как это было – в видео Суспільного.
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Вarcelinius
29.07.2024 в 23:07
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