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Как это было. Решающий укол Ольги Харлан при счете 14:14. ВИДЕО

Олимпиада

Украинка драматично завоевала бронзу

Как это было. Решающий укол Ольги Харлан при счете 14:14. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок украинки Ольги Харлан с представительницей Южной Кореи Чой Себин был крайне драматичным. Начало было равным, но затем лидерство захватила Чой Себин. Однако при счете 5-11 Харлан совершила камбэк.

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Соперницы шли ровно до развязки, и при счете 14:14 решающий укол все же выполнила украинка.

Как это было – в видео Суспільного.

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Комментарии
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Вarcelinius
29.07.2024 в 23:07
Такие моменты всегда трогательны! (навернулись слёзы)
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
29.07.2024 в 23:07
Такие моменты всегда трогательны! (навернулись слёзы)
Ответить
0
0

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