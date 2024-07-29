Как это было. Решающий укол Ольги Харлан при счете 14:14. ВИДЕО

Поединок украинки Ольги Харлан с представительницей Южной Кореи Чой Себин был крайне драматичным. Начало было равным, но затем лидерство захватила Чой Себин. Однако при счете 5-11 Харлан совершила камбэк.

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Соперницы шли ровно до развязки, и при счете 14:14 решающий укол все же выполнила украинка.

Как это было – в видео Суспільного.