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Четыре Олимпиады. Ольга Харлан установила уникальное достижение
Никому из украинских спортсменов не удавалось этого добиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала единственной украинской спортсменкой в истории Украины, которая сумела выиграть медали на четырех Олимпиадах.
Напомним, что Харлан является олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), и брала серебряную медаль в командной сабле в 2016 году, а также выиграла бронзу в индивидуальной сабле 2012, 2016, 2024. Всего на этом уровне Ольга выступает на протяжении 16 лет.
На Олимпиаде-2024 Харлан ожидает командный турнир в сабле в субботу, 3 августа.
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