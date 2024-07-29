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Четыре Олимпиады. Ольга Харлан установила уникальное достижение

Олимпиада
Обновлено

Никому из украинских спортсменов не удавалось этого добиться

Четыре Олимпиады. Ольга Харлан установила уникальное достижение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала единственной украинской спортсменкой в истории Украины, которая сумела выиграть медали на четырех Олимпиадах.

Напомним, что Харлан является олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), и брала серебряную медаль в командной сабле в 2016 году, а также выиграла бронзу в индивидуальной сабле 2012, 2016, 2024. Всего на этом уровне Ольга выступает на протяжении 16 лет.

На Олимпиаде-2024 Харлан ожидает командный турнир в сабле в субботу, 3 августа.

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