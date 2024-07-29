Харлан: Какая бы медаль ни была, она для меня золотая

Ольга Харлан поделилась эмоциями после получения первой для Украины медали на Олимпийских играх-2024.

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"Совсем другая медаль, она бронзовая, но для меня золотая. Какая бы медаль ни была, она для меня золотая. Потому что при тех кондициях, учитывая то, где сейчас находится наша страна, через что мы проходим, через что проходит каждый спортсмен, который здесь представляет нашу страну... Это не передать просто. Это очень тяжело".

"Не знаю, что я сделала. Это просто не передать. Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я посвящаю это тем спортсменам, которые не могут сюда приехать, потому что их убила Россия".

"Где взяла силы на камбэк с кореянкой? Я украинка. У нас есть силы, у нас всегда будут силы. Мы всегда будем бороться", – сказала Харлан Суспільне Спорт.