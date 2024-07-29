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Безумный камбэк Ольги Харлан в поединке за бронзу. ВИДЕО
Драматическая победа украинки в поединке за бронзу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала единственной украинской спортсменкой в истории Украины, которая сумела выиграть медали на четырех Олимпиадах.
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В бронзовом финале Олимпиады-2024 Харлан драматично победила представительницу Южной Кореи Чой Себин.
Украинка отыгралась с 5:11 и выиграла бой 15:14
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