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Безумный камбэк Ольги Харлан в поединке за бронзу. ВИДЕО

Олимпиада
Обновлено

Драматическая победа украинки в поединке за бронзу

Безумный камбэк Ольги Харлан в поединке за бронзу. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала единственной украинской спортсменкой в истории Украины, которая сумела выиграть медали на четырех Олимпиадах.

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В бронзовом финале Олимпиады-2024 Харлан драматично победила представительницу Южной Кореи Чой Себин.

Украинка отыгралась с 5:11 и выиграла бой 15:14

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Ольга Харлан Олимпиада Олимпиада-2024 Олимпийские игры 2024
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Сапожников
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