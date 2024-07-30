Свитолина выбивает Пегулу и шагает в 1/8 финала олимпийского турнира

Элина Свитолина уже на стадии 1/16 играла против 6-й ракетки мира Джессики Пегулы. Американка в статусе фаворита победила в первом сете 6:4, хотя трижды уступала в счете.

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Во второй партии одесситка разгромила соперницу 6:1. В заключительной части матча украинки постоянно владела преимуществом, но Джессика чуть не взяла игру под контроль, когда дело дошло до результата 3:4. В итоге Элина снова оказалась сильнее – 6:3.

В следующем раунде Свитолина будет выступать против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (№10). В 1/16 финала она справилась с китаянкой Синь Ю Ван (6:3, 6:2).