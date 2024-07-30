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Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА появился на Олимпиаде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая получила медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
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В бронзовом поединке Харлан драматично победила представительницу Южной Кореи Чой Себин. Украинка отыгралась с 5:11 и выиграла бой 15:14.
Награды Манон Апити-Брюне (золото), Саре Бальцер (серебро) и Ольге Харлан (бронза) в индивидуальной шпаге вручал... президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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