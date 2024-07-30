  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино

Олимпиада

Президент ФИФА появился на Олимпиаде

Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая получила медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

  • Більше новин зі світу спорту читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В бронзовом поединке Харлан драматично победила представительницу Южной Кореи Чой Себин. Украинка отыгралась с 5:11 и выиграла бой 15:14.

Читайте такжеБезумный камбэк Ольги Харлан в поединке за бронзу. ВИДЕО

Награды Манон Апити-Брюне (золото), Саре Бальцер (серебро) и Ольге Харлан (бронза) в индивидуальной шпаге вручал... президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино - изображение 1

Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино - изображение 2
Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино - изображение 3
Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 от президента ФИФА Джанни Инфантино - изображение 4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По теме
yellow-arrow
День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования
yellow-arrow
Свитолина выбивает Пегулу и шагает в 1/8 финала олимпийского турнира
yellow-arrow
Япония остается лидером, появление Украины рейтинге. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
Джанни Инфантино Ольга Харлан Олимпиада Олимпиада-2024 Олимпийские игры 2024 Олимпийские игры
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости