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День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования

Олимпиада
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Итоги третьего соревновательного дня в Париже

День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда есть легенда. Ольга Харлан добыла бронзу в индивидуальном женском турнире саблисток, открыв для Украины счет наград на этой Олимпиаде. Лично для Харлан эта награда стала уже пятой в коллекции с Игр – по этому показателю она сравнялась с Яной Клочковой, которая до сих пор оставалась единственной спортсменкой Украины с пятью Олимпийскими наградами.

Однако Клочкова все пять медалей добыла на двух Олимпиадах, а Харлан – на четырех. Это абсолютно уникальный для Украины случай – такое долгое пребывание в элите, в топе. Начиная с 2008-го года. Эпоха.

День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования - изображение 1

Удастся ли завоевать Харлан историческую шестую награду? На самом деле шансы в командном женском турнире будут, потому что Елена Кравацкая показала, что находится в хорошей форме. Она в индивидуальном турнире остановилась в 1/16-й финала, но уступила первому номеру рейтинга японке Эмуре Мисаки всего одним уколом.

Третья украинка в турнире фехтовальщиц, - Алина Комащук, - тоже сошла с дистанции на стадии 1/16-й финала.

Медаль Харлан – это поток положительных эмоций для украинских поклонников спорта, но перед тем пришлось принять на себя поток негатива. Потому что некоторые другие медальные надежды разбились вдребезги. В частности, не смогла пройти дальше 1/8-й финала Дарья Билодид, уступив японке Харука Фунакубо в дополнительное время через третье "шидо". А перед тем Дарья выиграла свою схватку (1/16-й финала) за шесть (!) секунд иппоном (против соперницы из Кирибати).

Едва ли не больше, чем Билодид (о ее проблемах было известно заранее), разочаровал Михаил Романчук. В полуфинале заплыва на 800 метров вольным стилем он умудрился финишировать последним, в целом в протоколе – 17-м. И это тот спортсмен, который три года назад в Токио в этой дисциплине выигрывал медаль и устанавливал олимпийский рекорд, который держится до сих пор. Михаил после провала не смог найти объяснений для болельщиков.

Медальные надежды были связаны со спортивной гимнастикой. Мужская сборная Украины боролась в многоборье, но стала лишь пятой. "Лишь", потому что наши ребята – действительно одни из сильнейших в мире в гимнастике, поэтому безмедальный финиш на Олимпиаде разочаровал. Но еще будут индивидуальные соревнования, где Олег Верняев, Илья Ковтун, Назар Чепурной, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах будут иметь шансы.

День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования - изображение 2

Не сказал своего последнего слова и Алексей Середа, хотя в синхронных прыжках с 10-тиметровой вышки в паре с Кириллом Болюхом он стал лишь пятым. Середа очень самокритично отозвался о своем выступлении. Сказал, что допустил ошибку и не может найти себе оправданий в том факте, что перед Олимпиадой был травмирован и меньше готовился.

В теннисе продолжаются контрасты. Марта Костюк вышла уже в третий круг, а вот Даяна Ястремская выступление в индивидуальном турнире завершила. Зато продолжает свой путь в паре с Мартой Костюк. Также в игре находится пара сестер Киченок – они прошли во второй круг.

Элина Свитолина, как и Марта Костюк, забронировала себе место в третьем круге, пройдя очень неудобную для себя Джессику Пегулу. Неудобную на харде, но в первой встрече на грунте украинка победила американку. Шансы на медаль есть.

Были в третий соревновательный день неприятные эмоции даже там, где ничего не ждали. Например, в боксе. Да, Дмитрий Ловчинский проиграл в первом же своем бою, но проблема в том – как проиграл. Нокаутом за две минуты. Очень неприятный момент.

День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования - изображение 3

Александр Гудыма дебютировал на Олимпийских Играх (маунтенбайк). Стал круговым и снялся, но это именно тот случай, когда главное – участие. Наверное, как и для теннисиста (настольный теннис) Ярослава Жмуденко. В первом круге соревнований украинец потерпел поражение от четвертой ракетки мира Фань Чжэньдуна.

Немного реабилитировались за неудачный предыдущий день Игорь Хмара и Станислав Ковалев в академической гребле. Во втором утешительном заезде наши спортсмены финишировали вторыми с результатом 6:46.05. Это позволило им попасть в полуфинал в заплывах на две тысячи метров.

Для Елены Костевич важно не просто участие, а важен и результат. Елена, как и Ольга Харлан, может на этой Олимпиаде получить свою пятую награду, но пока даже в финале Костевич не выступала. Ранее она не квалифицировалась в финальный пул в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, а накануне не прошла квалификацию в этой же дисциплине в паре с Виктором Банькиным. Обидно.

И в конце отметим также дебют на Олимпиаде Ники Шарафутдиновой. В заплыве на сто метров на спине она не прошла квалификацию.

Завтра будет новый соревновательный день. Менее насыщенный, чем предыдущий, но со своими надеждами.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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