День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования

Легенда есть легенда. Ольга Харлан добыла бронзу в индивидуальном женском турнире саблисток, открыв для Украины счет наград на этой Олимпиаде. Лично для Харлан эта награда стала уже пятой в коллекции с Игр – по этому показателю она сравнялась с Яной Клочковой, которая до сих пор оставалась единственной спортсменкой Украины с пятью Олимпийскими наградами.

Однако Клочкова все пять медалей добыла на двух Олимпиадах, а Харлан – на четырех. Это абсолютно уникальный для Украины случай – такое долгое пребывание в элите, в топе. Начиная с 2008-го года. Эпоха.

Удастся ли завоевать Харлан историческую шестую награду? На самом деле шансы в командном женском турнире будут, потому что Елена Кравацкая показала, что находится в хорошей форме. Она в индивидуальном турнире остановилась в 1/16-й финала, но уступила первому номеру рейтинга японке Эмуре Мисаки всего одним уколом.

Третья украинка в турнире фехтовальщиц, - Алина Комащук, - тоже сошла с дистанции на стадии 1/16-й финала.

Медаль Харлан – это поток положительных эмоций для украинских поклонников спорта, но перед тем пришлось принять на себя поток негатива. Потому что некоторые другие медальные надежды разбились вдребезги. В частности, не смогла пройти дальше 1/8-й финала Дарья Билодид, уступив японке Харука Фунакубо в дополнительное время через третье "шидо". А перед тем Дарья выиграла свою схватку (1/16-й финала) за шесть (!) секунд иппоном (против соперницы из Кирибати).

Едва ли не больше, чем Билодид (о ее проблемах было известно заранее), разочаровал Михаил Романчук. В полуфинале заплыва на 800 метров вольным стилем он умудрился финишировать последним, в целом в протоколе – 17-м. И это тот спортсмен, который три года назад в Токио в этой дисциплине выигрывал медаль и устанавливал олимпийский рекорд, который держится до сих пор. Михаил после провала не смог найти объяснений для болельщиков.

Медальные надежды были связаны со спортивной гимнастикой. Мужская сборная Украины боролась в многоборье, но стала лишь пятой. "Лишь", потому что наши ребята – действительно одни из сильнейших в мире в гимнастике, поэтому безмедальный финиш на Олимпиаде разочаровал. Но еще будут индивидуальные соревнования, где Олег Верняев, Илья Ковтун, Назар Чепурной, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах будут иметь шансы.

Не сказал своего последнего слова и Алексей Середа, хотя в синхронных прыжках с 10-тиметровой вышки в паре с Кириллом Болюхом он стал лишь пятым. Середа очень самокритично отозвался о своем выступлении. Сказал, что допустил ошибку и не может найти себе оправданий в том факте, что перед Олимпиадой был травмирован и меньше готовился.

В теннисе продолжаются контрасты. Марта Костюк вышла уже в третий круг, а вот Даяна Ястремская выступление в индивидуальном турнире завершила. Зато продолжает свой путь в паре с Мартой Костюк. Также в игре находится пара сестер Киченок – они прошли во второй круг.

Элина Свитолина, как и Марта Костюк, забронировала себе место в третьем круге, пройдя очень неудобную для себя Джессику Пегулу. Неудобную на харде, но в первой встрече на грунте украинка победила американку. Шансы на медаль есть.

Были в третий соревновательный день неприятные эмоции даже там, где ничего не ждали. Например, в боксе. Да, Дмитрий Ловчинский проиграл в первом же своем бою, но проблема в том – как проиграл. Нокаутом за две минуты. Очень неприятный момент.

Александр Гудыма дебютировал на Олимпийских Играх (маунтенбайк). Стал круговым и снялся, но это именно тот случай, когда главное – участие. Наверное, как и для теннисиста (настольный теннис) Ярослава Жмуденко. В первом круге соревнований украинец потерпел поражение от четвертой ракетки мира Фань Чжэньдуна.

Немного реабилитировались за неудачный предыдущий день Игорь Хмара и Станислав Ковалев в академической гребле. Во втором утешительном заезде наши спортсмены финишировали вторыми с результатом 6:46.05. Это позволило им попасть в полуфинал в заплывах на две тысячи метров.

Для Елены Костевич важно не просто участие, а важен и результат. Елена, как и Ольга Харлан, может на этой Олимпиаде получить свою пятую награду, но пока даже в финале Костевич не выступала. Ранее она не квалифицировалась в финальный пул в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, а накануне не прошла квалификацию в этой же дисциплине в паре с Виктором Банькиным. Обидно.

И в конце отметим также дебют на Олимпиаде Ники Шарафутдиновой. В заплыве на сто метров на спине она не прошла квалификацию.

Завтра будет новый соревновательный день. Менее насыщенный, чем предыдущий, но со своими надеждами.

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