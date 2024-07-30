Анастасия Рыбачок: Мы хотим доказать, что наш экипаж достоин медали, которую получили на прошлой Олимпиаде

Олимпиада-2024 в Париже продолжается. Среди будущих участниц этих соревнований есть Анастасия Рыбачок (дев. фамилия - Четвертикова). Она с Людмилой Лузан является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в гребле (каноэ-двойка, 500 м). Для нее нынешние Игры будут вторыми в ее карьере, хотя путь к ним был непростым. В интервью журналисту UA-Футбол она рассказала о предстоящем участии на этих соревнованиях, дизайне своей лодки и как повлияла война с Россией на нее и ее родных.

- Анастасия, как у вас сейчас идет подготовка к Олимпиаде в Париже?

- Последние три месяца подготовки мы находимся в Конче-Заспе. Сейчас мы делаем скоростную работу на воде, подводимся понемногу к самим гонкам. Конечно, продолжительность тренировок меньше, а интенсивность больше, потому что надо увеличивать скорость, поскольку у нас будет две дистанции: 500 м и 200 м.

- Три года назад в Токио в личных соревнованиях вы дошли до четвертьфинала. Какую цель, именно на 200 метров, ставите себе на нынешней Олимпиаде?

- Я нацелена на лучший результат, потому что это спорт, где все имеют шансы получить медаль, поэтому рассчитываю выступить хорошо. Если не говорить о медали, то хотя бы финал А, поскольку это очень выдающийся результат для нас в Олимпийских играх. А то, что на прошлой Олимпиаде выступила так плохо в одиночке, когда меня тренировал двукратный олимпийский чемпион на этой дистанции [Юрий Чебан, - Прим. ред.], я не знаю, но будем видеть. Сейчас сменила тренера [Дмитрий Гринько] и может как-то лучше пойдет или, наоборот, хуже, не знаю.

- Вы вернулись к соревнованиям в этом году после рождения сына. Небольшое отсутствие спортивной практики как-то повлияло на вашу форму, на самочувствие?

- Я вам скажу, что чувствую себя достаточно уверенно потому, что очень хорошо прогонялись на кубке Украины, очень хорошо выступили на кубке мира в двойке. Мы хотим доказать, что наш экипаж достоин медали, которую получили на прошлой Олимпиаде. Я думаю, что мы выложимся на все 900%, и хотим показать свое место, которое мы забронировали в Токио, возможно, даже лучше.

- Вы вместе Людмилой Лузан в очередной раз пересечетесь с одними из главных фаворитов на каноэ-двойке 500 м китаянками Сюй Шисяо и Сунь Менья. Как вы думаете, в чем может быть ваше преимущество над ними на нынешней Олимпиаде?

- Во-первых, это погодные условия. В Париже будет такой интересный водный канал, потому что там будет открытое пространство, нет с одной стороны ни деревьев, ни домов. Прогнозируют на соревнованиях правый встречный ветер. Это уже наше преимущество, да, поскольку мы обе правши. Встречный ветер будет играть нам на пользу потому, что у нас очень длина гребка большая, благодаря которому можем и выехать. Но конкуренция растет, все прекрасно знают условия, которые будут в Париже. Я думаю, все подводятся одинаково, и все рассчитывают на разные погодные условия. У нас начинаются гонки 6 августа. Мы вылетаем 31-го июля и у нас остается 6 тренировочных дней как раз, чтобы попробовать этот канал, попробовать, так сказать, французскую воду, какие там есть разные погодные условия за эти 6 дней. Тренировки там [в Париже] будут 100%.

- К сожалению, в вашей дисциплине 200 м в каноэ-одиночке будут участвовать россиянки, которые будут выступать под нейтральным флагом. Ваше личное отношение к тому, что международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Белоруссии, России на такие соревнования в таком статусе?

- Скажу откровенно, что это было ожидаемо, потому что, сколько мы не боролись уже с момента полномасштабного вторжения, различные федерации, различные виды спорта понемногу, с каждым соревнованием допускают россиян и белорусов к международным стартам. Мы долго думали, что их, возможно, к Олимпиаде не допустят, но видели, что с каждым видом спорта все больше и больше допускаются и мы поняли, что они примут участие на Играх.

Конечно, неприятно с ними стартовать, неприятно с ними становиться на соседние дорожки, но отказываться от Олимпиады и от стартов из-за этого тоже будет неправильно. Поэтому у нас единственный выход - это просто доказывать всем, что мы сильнее, чем они, и что им здесь не место. В общем, они [россиянки] ведут себя неагрессивно по отношению к нам. Мы делаем только свою работу и просто стараемся одерживать победы. Был случай, когда очень плохо поступили россияне на Кубке мира: они достаточно негативно высказывались о наших международных стартах, но их тогда с квалификации сняли. Сейчас эта двойка, которую сняли с квалификации, она будет участвовать на Олимпиаде. Я думаю, что эта ситуация на Кубке мира послужит им очень хорошим уроком и что надо им держать язык за зубами.

- Знаю, что вы едете на Олимпиаду с особым каноэ. Можете подробнее о нем рассказать?

Это каноэ моего собственного дизайна, я давно планировала это сделать. Мне очень нравится, что эта лодка выражает украинскую национальность, что там просто большими буквами написано, что я украинка. Еще до моего декрета появилась идея создать именно такую лодку, поэтому для меня, за моим собственным дизайном, за такой патриотической лодкой, стоит очень много мотивации.

В общем у нас каждые международные соревнования, особенно Олимпийские игры, это же пытаются делать под лозунгом о "дружбе народов", чтобы был мир без войны, я так это понимаю. Поэтому, я считаю, что они сделали справедливым то, чтобы ни одной стране, ни одной нации не дают высказываться агрессивно в любую сторону другой страны. Зато с другой стороны считаю несправедливым то, что они допускают спортсменов и тут же не дают нам выразиться относительно войны в стране. Наклейки, какие-то надписи на лодку, они не позволяют это делать, но в интервью мы имеем право высказаться относительно войны на весь мир.

- Анастасия, вы уроженка Херсона, там также учились. Поддерживаете ли вы связь со знакомыми, близкими из родного города с начала полномасштабной войны?

У нас в Херсоне остался только отец моего двоюродного брата. Поддерживаем связь, конечно, но ничего хорошего оттуда никогда не приходит в течение двух лет. Почти все, как всегда, а именно постоянные обстрелы, невозможно жить, в принципе, нет никакой помощи. Родители мои ездят домой, потому что после подрыва Каховской ГЭС, затопило наш дом, там надо просто все начинать с нуля. Поскольку мои родители очень скучают по дому, они иногда приезжают и наводят там порядки, чтобы хотя бы было немножко легче на душе. Находиться там долго невозможно, мама говорит: "полчаса убираешь дом - полчаса обстреливают". Летают вражеские истребители, дроны "шахеды", просто все. Там очень трудно находиться и морально, и физически, потому что всегда есть риск твоей жизни.

После подрыва Каховской ГЭС, все мои международные награды, форма национальной сборной, которую мне выдавали в течение 10 лет моей спортивной жизни, она осталась и пропала там. И у меня нет такого настроения, что ничего у меня не осталось, ничего не имею. Наоборот, у меня сейчас больше мотивации получать новые награды для того, чтобы у меня была память за все мои спортивные годы, чтобы было бы показать детям. У меня нет такого, что я сейчас иду на старты и думаю о том, что потеряла свой дом, это не так. Война закончится, это можно все отстроить. Главное, что мои родители рядом со мной живы и здоровы, для меня это самое главное.

Они [родители] выезжали у меня из оккупации. Они рассказывали мне каждый сантиметр своего пути: от начала выезда из российской оккупации до возвращения в Украину. Для меня самое главное, чтобы они просто даже туда не возвращались, ничего там не делали, но моих родителей ничего не остановит, потому что если они хотят что-то там уже делать, почувствовать даже этот родной домашний запах, то их не остановишь. Когда они туда ездят, просто остается молиться, чтобы они вернулись живыми.

- А иностранные спортсмены вообще интересуются, спросят о войне в Украине, когда вы находитесь за границей, на соревнованиях?

- Скажу честно, что на соревнованиях не подходят, не интересуются у нас, такого нет, но очень много международных спортсменов следят за нами в инстаграме, фейсбуке. Я вижу, что их реакции на какие-то фотографии или на какие-то новости в стране вызывают очень большую агрессию и негатив. Поэтому я думаю, что они нас поддерживают, хоть и не показывают это непосредственно нам. На соревнованиях они, возможно, не хотят отвлекаться на какую-то ерунду или на такой негатив, как война в нашей стране. Сказать, что они поддерживают россиян, чтобы кто-то общался где-то на соревнованиях с россиянами, то нет. Я была на квалификации в Сегеде (Венгрия), где были российские и белорусские спортсмены, то я такого не видела, чтобы кто-то поддерживал там их. Наоборот, поляки, они с ними даже на чемпионате Европы не становились на один пьедестал. Они не хотели с ними фотографироваться. Они награждались и выходили, когда было совместное фото. Я считаю, что поддержка у нас очень большая, особенно со стороны Польши. Могу только поблагодарить их за это.

- Вы как раз в Познани в этом году участвовали в международных стартах. Какие ваши ощущения, впечатления были от выступления, поскольку в одиночке вы были именно в финале А?

- Я не могу сказать, что я довольна собой в плане прохождения дистанции, потому что за неделю до этих соревнований я должна была участвовать в квалификации и брать еще одну лицензию на двести метров. Меня не выпустили на старт в последний момент, а вся подготовка шла именно на этот старт. И когда я просто вернулась домой, у меня случилась такая небольшая яма. Я очень упала в силовой подготовке, очень упала у меня скорость, потому что нам надо было сразу выходить на новый уровень. Без подготовки к этому Кубку мира, я считаю, что попадание в финал это неплохо, это хорошо. Впрочем, есть еще одно большое но: не было многих ведущих спортсменов-спринтеров, поэтому как-то объективно оценивать себя я не могу. Для меня эти соревнования прошли очень хорошо потому, что у меня были какие-то международные старты перед Олимпийскими играми. Мы не участвовали на чемпионате Европы и такой задачи у нас не было, потому что мы уже целенаправленно работали на Олимпийские игры.

- Вы сказали, что тренируетесь с новым тренером. Можете ли вы отметить для себя положительные стороны, которые вы почувствовали от смены тренера?

Относительно результата, то до беременности как была вторая в Украине после Людмилы Лузан на 200 м и 500 м, так и осталась. Я отвоевала свое место в двойке. Я еду на Олимпиаду в том составе, в котором была до беременности. Что касается тренера [Дмитрий Гринько, - Прим. ред.], то у меня изменилась сейчас техническая работа. Сейчас немножко иначе начала себя вести в лодке. Он у меня реабилитолог, а также массажист, то мы работали с моим плечом после операции, то есть сейчас чувствует себя гораздо комфортнее. Сравнить подготовку с новым и бывшим тренером я смогу на Олимпиаде на дистанции 200 м. Вот это будет интересно. Впрочем, есть большая разница с этим тренером, потому что с предыдущим мы готовились три года вместе к Олимпийским играм, а с этим я только вот первый год работаю, поэтому будем видеть.

- Какие есть трудности во время подготовки к Олимпиаде?

В общем, у нас только одна проблема, что на сборах нет с нами врача. Если сильно болит голова или болит живот или какое-то отравление, то не к кому обратиться. Мы фактически все делаем сами: ищем лекарства самостоятельно, возим свои аптечки. Это такая большая проблема. Во всем остальном для нас стараются очень хорошо: мы сидим на олимпийской базе в Конче-Заспе, очень хорошее питание, очень комфортные залы. У нас есть транспорт, который возит нас на воду в Обухов, где мы сидели почти полгода перед предыдущей Олимпиадой, то есть никаких проблем нет. Лодки, весла, все нам покупают, все нам дают. Других проблем нет, только то, что отсутствует с нами врач. И конечно, когда ночью над нами "шахеды" сбивают, то уже, знаете, не до сна, немножко сбивается режим.

Знаете, когда тревога раздается, могут в любой момент ракеты где-то прилететь, но все равно лучше готовиться к Олимпийским играм дома, чем где-то за границей. Как говорят "дома и стены лечат", гораздо проще морально сидеть дома. У меня ребенок маленький, к которому я могу приехать в любой момент, потому что он со мной может на сборах сидеть. У меня муж рядом, друзья. Знаете, все равно лучше дома с родными, чем где-то заграницей.