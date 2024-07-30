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Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 4

Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

30 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня стартуют сразу 13 украинцев, а также свой заключительный матч в группе проведет наша сборная по футболу. В частности, в этот соревновательный день выступят теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская (будет играть в паре с Костюк), серебряный призер Олимпиады в Токио в боксе Александр Хижняк. Кроме того, сегодня за медаль в команде будет бороться женская сборная Украины по фехтованию на шпагах, которая начнет выступления на стадии 1/4 финала.

Вашему вниманию расписание соревнований на 30 июля (с участием украинцев):

  • 11:00. Маргарита Песоцкая: одиночный турнир, 1/16 финала
  • Не раньше 12:00. Бадминтон. Полина Бугрова: одиночный турнир, групповой этап
  • 12:00. Плавание. Денис Кесиль: 200 м, баттерфляй, квалификация
  • 14:18. Стрельба из лука. Михаил Усач: одиночный турнир, 1/32 финала
  • 14:30. Фехтование. Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева: шпага, командный турнир, четвертьфинал
  • Не раньше 14:30. Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, 1/8 финала
  • 16:00. Гребной слалом. Виктория Ус: каноэ, квалификация, первый заезд
  • Не раньше 16:00. Теннис. Элина Свитолина: одиночный турнир, 1/8 финала
  • 18:00. Футбол. Украина - Аргентина: групповой этап, третий тур
  • Не раньше 18:30. Теннис. Марта Костюк, Даяна Ястремская: парный турнир, 1/8 финала
  • 21:30. Фехтование. Шпага, командный турнир, матч за "золото"
  • 21:32. Бокс. Александр Хижняк: до 80 кг, 1/8 финала
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