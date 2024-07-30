Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник
Олимпийские игры-2024, День 4
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня стартуют сразу 13 украинцев, а также свой заключительный матч в группе проведет наша сборная по футболу. В частности, в этот соревновательный день выступят теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская (будет играть в паре с Костюк), серебряный призер Олимпиады в Токио в боксе Александр Хижняк. Кроме того, сегодня за медаль в команде будет бороться женская сборная Украины по фехтованию на шпагах, которая начнет выступления на стадии 1/4 финала.
Вашему вниманию расписание соревнований на 30 июля (с участием украинцев):
- 11:00. Маргарита Песоцкая: одиночный турнир, 1/16 финала
-
- Не раньше 12:00. Бадминтон. Полина Бугрова: одиночный турнир, групповой этап
-
- 12:00. Плавание. Денис Кесиль: 200 м, баттерфляй, квалификация
-
- 14:18. Стрельба из лука. Михаил Усач: одиночный турнир, 1/32 финала
-
- 14:30. Фехтование. Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева: шпага, командный турнир, четвертьфинал
-
- Не раньше 14:30. Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, 1/8 финала
- 16:00. Гребной слалом. Виктория Ус: каноэ, квалификация, первый заезд
-
- Не раньше 16:00. Теннис. Элина Свитолина: одиночный турнир, 1/8 финала
-
- 18:00. Футбол. Украина - Аргентина: групповой этап, третий тур
-
- Не раньше 18:30. Теннис. Марта Костюк, Даяна Ястремская: парный турнир, 1/8 финала
-
- 21:30. Фехтование. Шпага, командный турнир, матч за "золото"
-
- 21:32. Бокс. Александр Хижняк: до 80 кг, 1/8 финала
Популярное сейчас
- Япония остается лидером, появление Украины рейтинге. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию
- Названа стоимость золотой медали на ОИ в Париже
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО