Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник

30 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня стартуют сразу 13 украинцев, а также свой заключительный матч в группе проведет наша сборная по футболу. В частности, в этот соревновательный день выступят теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская (будет играть в паре с Костюк), серебряный призер Олимпиады в Токио в боксе Александр Хижняк. Кроме того, сегодня за медаль в команде будет бороться женская сборная Украины по фехтованию на шпагах, которая начнет выступления на стадии 1/4 финала.

Вашему вниманию расписание соревнований на 30 июля (с участием украинцев):