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Египетская фехтовальщица выступала на Олимпиаде-2024 на седьмом месяце беременности

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И такое бывает в спорте

Египетская фехтовальщица выступала на Олимпиаде-2024 на седьмом месяце беременности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Египетская спортсменка Нада Хафез рассказала, что в понедельник выступала на Олимпийских играх в Париже на седьмом месяце беременности. 26-летняя фехтовальщица выиграла свой первый поединок в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин, но затем была выбита в 1/8 финала. Она сначала победила Элизабет Тартаковски из США со счетом 15-13, а затем проиграла 15-7 Чон Хайонг из Южной Кореи во французской столице.

"То, что вам кажется две саблистки на дорожке, на самом деле их было три! Это была я, моя соперница и мой маленький ребенок, который еще не появился на свет! У нас с ребенком было немало вызовов, как физических, так и эмоциональных. Американские горки беременности тяжелы сами по себе, но борьба за баланс между жизнью и спортом была не менее напряженной, но она того стоила. Мне повезло, что я разделила доверие моего мужа (Ибрагима Ихаба) и моей семьи и смогла зайти так далеко" - написала Нада Хафез в своем посте в Instagram, который цитирует Eurosport.

Стоит отметить, что такие случаи в профессиональном спорте случались и раньше. В частности, теннисистка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году, когда американка была беременной.

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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
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