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Украина U-23 – Аргентина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Украина U-23 – Аргентина U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.07.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото: УАФ
Сегодня, 30 июля состоится матч третьего тура групповой стадии турнира Олимпийских игр 2024 между сборными Украины и Аргентины. Игра пройдет в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Подопечные Руслана Ротаня уступили Ираку (1:2), а также обыграли Марокко (2:1). У всех четырех команд группы есть по 3 очка в активе.
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Трансляция матча будет на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Олимпийский турнир. Групповой этап
30.07.2024
Украина U-23 18:00 Аргентина U-23
Трансляция - Суспільне Спорт
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