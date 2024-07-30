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Виктор Пожечевский: Олимпийская сборная Украины даст бой Аргентине

Олимпиада

Судьба выхода из группы в руках наших футболистов

Виктор Пожечевский: Олимпийская сборная Украины даст бой Аргентине

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня во Франции олимпийская сборная Украины проведет заключительный, третий по счету матч группового раунда Игр-2024 с футболистами Аргентины. В этом поединке для выхода из группы команде Руслана Ртаня нужна только победа.

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О шансах наших олимпийцев в разговоре с корреспондентом UA-Футбол рассказал бывший президент и главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Пожечевский.

– Думаю, что борьба в этом поединке будет серьезной и наша команда даст сопернику бой, – делится мнением Виктор Александрович. – Однако считаю, что больше, чем ничью мы не вытащим. А она нас не устроит. К сожалению, все было потеряно еще в первом матче с Ираком. Игра олимпийской сборной Украины в той встрече давалась, однако удержать победный счет было не суждено. Даже ничья в поединке с иракцами могла бы дать нам шанс выйти из группы.

- Сейчас, когда наша олимпийская сборная оказалась в ситуации "Пан или пропал", многие считают, что все могло бы быть иначе, если бы ведущие клубы элиты "Шахтер" и "Динамо" отпустили своих игроков на Олимпиаду…

– Я разделяю это мнение. Считаю, что в данном случае клубы поступили неправильно. Украина впервые попала на Олимпийские Игры, да еще с таким трудом – и чтобы так к этому отнестись… Я понимаю, когда наших футболистов не отпускают английские и испанские клубы, но чтобы свои... Впрочем, возможно, те же Мудрик и Довбик не очень хотели ехать на Олимпиаду, ведь они в данной ситуации могли бы больше потерять, чем найти. Им сейчас нужно доказывать свой высокий уровень как игрокам основного состава. Поехать же в олимпийскую сборную в подготовительный период к сезону – это подвергнуть себя определенному риску. Особенно это касается Довбика, у которого на днях решается вопрос заключения контракта. Так вот, по иностранным клубам понятно. А что касается наших, украинских, то это совсем другое дело. "Шахтер" мог бы дать разрешение Судакову, в "Динамо" – Бражко. Это оба игрока, которые в прошлом году продуктивно играли на молодежном чемпионате Европы, завоевав путевку на Олимпийские Игры. Считаю, что в этой ситуации мог бы вмешаться Сергей Ребров, являющийся не только главным тренером национальной сборной, но и вице-президентом УАФ.

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