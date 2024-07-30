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Олимпиада. Настольный теннис. Маргарита Песоцкая проиграла в 1/16 финала и выбыла из соревнований
Украинка сумела взять лишь одну партию с фавориткой противостояния
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования по настольному теннису на Олимпийских играх-2024, которые проходят в Париже. В 1/16 финала в одиночном разряде среди женщин также участвовала украинка Маргарита Песоцкая.
Наша спортсменка соревновалась на этой стадии турнира с Бернадетт Соч, которая является пятой сеянной на этих соревнованиях. Песоцкая сумела навязать борьбу румынке: три партии завершились с разницей в два очка, но в решающие моменты встречи была сильнее соперница. В итоге Песоцкая уступила со счетом 1:4 (14:12, 5:11, 10:12, 12:14, 4:11). Для победы Бернадетт Соч понадобилось 45 минут.
Добавим, что Маргарита Песоцкая была последней украинской представительницей в этом виде спорта на Олимпиаде-2024. Ранее в настольном теннисе на стадии 1/32 финала выбыли Ярослав Жмуденко и Соломия Братейко.
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