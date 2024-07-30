Харлан об объятиях с азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения Анной Баштой: Знаю, кому не надо жать руку

Вчера Ольга Харлан завоевала бронзу в фехтовании на саблях, что стало первой медалью Украины на Олимпиаде-2024. На пути к третьему месту наша спортсменка одержала четыре победы в пяти поединках, в частности в 1/8 финала победила представительницу Азербайджана Анну Башту. Эта фехтовальщица имеет российское происхождение: родилась в Тольятти и до 2018 года представляла сборную России, в составе которой становилась, в частности, серебряным призером чемпионата мира в команде. После победы над Баштой Харлан пожала руку сопернице и обнялась с ней перед тем, как покинуть дорожку. Украинка в комментарии Суспільне Спорт объяснила решение поздравить после боя представительницу Азербайджана.

"Она с 2019 года представляет Азербайджан и поверьте: я знаю, кому не надо жать руку. Она мне вчера пожелала "золото", и это очень приятно", - заявила бронзовая олимпийская призерка Парижа.

Добавим, что Ольга Харлан также выступит и в командных соревнованиях Игр-2024. Они состоятся в воскресенье, 4 августа.