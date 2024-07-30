  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Харлан об объятиях с азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения Анной Баштой: Знаю, кому не надо жать руку
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан об объятиях с азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения Анной Баштой: Знаю, кому не надо жать руку

Олимпиада

Соперница пожелала украинке успеха на Олимпиаде

Харлан об объятиях с азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения Анной Баштой: Знаю, кому не надо жать руку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Ольга Харлан завоевала бронзу в фехтовании на саблях, что стало первой медалью Украины на Олимпиаде-2024. На пути к третьему месту наша спортсменка одержала четыре победы в пяти поединках, в частности в 1/8 финала победила представительницу Азербайджана Анну Башту. Эта фехтовальщица имеет российское происхождение: родилась в Тольятти и до 2018 года представляла сборную России, в составе которой становилась, в частности, серебряным призером чемпионата мира в команде. После победы над Баштой Харлан пожала руку сопернице и обнялась с ней перед тем, как покинуть дорожку. Украинка в комментарии Суспільне Спорт объяснила решение поздравить после боя представительницу Азербайджана.

"Она с 2019 года представляет Азербайджан и поверьте: я знаю, кому не надо жать руку. Она мне вчера пожелала "золото", и это очень приятно", - заявила бронзовая олимпийская призерка Парижа.

Добавим, что Ольга Харлан также выступит и в командных соревнованиях Игр-2024. Они состоятся в воскресенье, 4 августа.

По теме
yellow-arrow
Соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде-2024 перенесли
yellow-arrow
Олимпиада. Плавание. Денис Кесиль не преодолел квалификацию на дистанции 200 м баттерфляем
yellow-arrow
Анастасия Рыбачок: Мы хотим доказать, что наш экипаж достоин медали, которую получили на прошлой Олимпиаде
Ольга Харлан Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости