Соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде-2024 перенесли

Несколько дней шли разговоры о возможном переносе соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024. Сегодня должны были соревноваться триатлонисты, однако соревнования перенесли из-за содержания большого количества бактерий в воде реки Сены в Париже. Об этом говорится в заявлении Международного союза триатлона.

Для организаторов решение перенести мужские соревнования стало шоком, поскольку они надеялись, что состояние воды в реке будет в норме до начала соревнований. В частности, на плохое качество воды повлияли сильные дожди, которые были в пятницу и субботу. Если уровень загрязнения Сены и в дальнейшем будет оставаться высоким, то мужские и женские соревнования по триатлону перенесут на 2 августа. Также существует крайний вариант развития событий, если река будет оставаться грязной все это время: в таком случае плавательный этап будет отменен и он превратится в дуатлон, где спортсмены будут соревноваться только на велосипедном и беговом этапах.

Добавим, что ни один украинский спортсмен не отобрался на Олимпиаду-2024 в триатлоне.