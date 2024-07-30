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Олимпиада. Плавание. Денис Кесиль не преодолел квалификацию на дистанции 200 м баттерфляем
Украинец опередил лишь четырех спортсменов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Денис Кесиль стартовал на Олимпиаде-2024. Призер Юношеских Игр в Аргентине на дистанции 200 м баттерфляем неудачно выступил в квалификации на этой дистанции.
Денис Кесиль по итогам четырех заплывов занял 24-е место с результатом 1:57.72. Это не позволило ему попасть в полуфинал на 200 м баттерфляем. Украинскому спортсмену не хватало более полутора секунд для попадания в 16-ку лучших.
Напомним, что вчера Михаил Романчук также неудачно выступил в плавании, заняв 17-е место на дистанции 800 м вольным стилем.
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