Олимпиада. Плавание. Денис Кесиль не преодолел квалификацию на дистанции 200 м баттерфляем

Сегодня Денис Кесиль стартовал на Олимпиаде-2024. Призер Юношеских Игр в Аргентине на дистанции 200 м баттерфляем неудачно выступил в квалификации на этой дистанции.

Денис Кесиль по итогам четырех заплывов занял 24-е место с результатом 1:57.72. Это не позволило ему попасть в полуфинал на 200 м баттерфляем. Украинскому спортсмену не хватало более полутора секунд для попадания в 16-ку лучших.

Напомним, что вчера Михаил Романчук также неудачно выступил в плавании, заняв 17-е место на дистанции 800 м вольным стилем.