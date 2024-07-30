Олег Верняев: Могли бороться за медали в финале командного многоборья

На Олимпийских играх в финале мужского командного многоборья сборная Украины заняла пятое место.

Олег Верняев поделился своими мыслями о результате финала, призерах, шансах украинской сборной на успех, атмосфере на Играх и восстановлении.

О выступлениях Украины в командном многоборье

"Начало было сложным. Начинать с лошади всегда трудно, потому что еще много сил, нужно и сдерживать себя, и показать [хорошее выступление], найти грань между этим. Не хочу ничего о судействе говорить, всегда никого не ждет, все болеют за своих".

"Горжусь всей командой, всем, что мы сделали. Хочется плакать, правда, потому что очень устал. Но сложность решает. Мы пришли на перекладину, на вольные упражнения в конце, и [у соперников] сложность была выше. Надо поднимать [сложность] программ и тогда еще больше надеяться на медали. А так, надеяться на то, что кто-то где-то упадет - это сложно".

"Я еще после квалификации так и говорил: американцы опаснее в финале, потому что они очень нахибили в квалификации, плохо выступили. И я понимал, если они в финале сделают свое, то они самые большие конкуренты за третье место".

О результате Китая на соревнованиях

"Китай? Говорил, что китайцы выиграют, если сделают свое. Но три падения на последнем приборе [перекладине] - это не допустимо в финале, и японцы, хотя Хашимото упал на коне, дальше все сделали. Кто не падает - тот и побеждает".

Были ли шансы в Украины на призовые места

"Реально ли бороться за медали в финале командного многоборья? Конечно реально. Со всеми можно. Не хочу жаловаться на что-то или что-то говорить. Со всеми можно бороться, но надо поднимать сложность. Когда кто-то делает 6.5 балла сложности и выше, а кто-то — меньше, то трудно конкурировать. К сожалению, нам не хватило этого".

Об особой атмосфере на Олимпийских играх

"Атмосфера на Олимпиаде? Ощущение, будто выступал в Лос-Анджелесе, а не во Франции. У американцев - что-то невероятное, они были как дома. Я им завидую за такую поддержку, это мотивирует и помогает. Это очень круто. А так - пожалуй, на любых Олимпийских играх поддержка невероятная, потому что все болеют за кого-то. Олимпийские игры - это всегда круто. Просто бывает, что где-то 3-4 тысячи человек, а где-то - 5-8 тысяч. Здесь много людей, и это очень классно. Думаю, что в финале женского многоборья не будет ни одного свободного квадратного сантиметра".

О восстановлении к личному финалу Олимпиады

"Надо отдохнуть, потому что уже два многоборья прошел. Мне, к сожалению, не 19 лет. Спать, потом немного размяться и восстановиться. Всегда боевой настрой. Я очень уставший [после финала], можно сказать, что я что-то не хочу - нет, просто рано думать о финале в личном многоборье".

Напомним, что украинские гимнасты будут выступать также и в личных финалах.