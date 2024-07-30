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Бугрова не смогла пройти в плейоф по бадминтону на Олимпиаде-2024 несмотря на победу
Украинка покидает соревнования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полина Бугрова не смогла выйти в плейоф Олимпиады-2024 в бадминтоне.
Во втором круге спортсменка смогла взять верх над чешкой Терезой Швабиковой (2:1 по партиям), однако не сумела выиграть свою группу.
Стоит отметить, что Бугрова впервые в карьере выступает на Олимпиаде, а также является единственной представительницей в этом виде спорта от Украины.
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