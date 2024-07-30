Бугрова не смогла пройти в плейоф по бадминтону на Олимпиаде-2024 несмотря на победу

Полина Бугрова не смогла выйти в плейоф Олимпиады-2024 в бадминтоне.

Во втором круге спортсменка смогла взять верх над чешкой Терезой Швабиковой (2:1 по партиям), однако не сумела выиграть свою группу.

Читайте также Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады

Стоит отметить, что Бугрова впервые в карьере выступает на Олимпиаде, а также является единственной представительницей в этом виде спорта от Украины.