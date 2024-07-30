Евгений Яровенко: Главное, чтобы на поединок с Аргентиной наши ребята вышли с горячим сердцем и холодной головой

В футбольной карьере бывшего защитника днепропетровского "Днепра", тернопольской "Нивы", "Кривбасса" и запорожского "Металлурга" Евгения Яровенко было много ярких событий. Одно из них, вне всякого сомнения, стало самым главным в его биографии – в 1988 году он выиграл золотую медаль Олимпиады в Сеуле.

О приятных воспоминаниях той поры и о нынешнем выступлении сборной Украины на Олимпийских Играх во Франции он рассказал корреспонденту UA-Футбол.

- События финального матча олимпийского турнира, в котором удалось обыграть сборную Бразилии 2:1, часто вспоминаете?

- Иногда. Тогда ведь все было, как в тумане. Никто ничего не понимал, что мы сделали и чего добились. После 1956 года, с момента первого олимпийского золота сборной СССР, прошло ведь больше тридцати лет! Осознали это уже потом, когда вернулись на родину.

- Встречали фанфарами?

- Да нет, особо нас не чествовали. Спустя много лет имею возможность сравнить, как встречают олимпийцев сейчас и как нас встречали тогда. Это - небо и земля! Что ж, времена разные…

- Видеозапись олимпийского финала СССР - Бразилия иногда просматриваете?

- Бывает. Приятно снова окунуться в те мгновенья. Комментировавший матч Владимир Маслаченко кричал Савичеву: "Юра, забей! Я тебя умоляю!". Мы ведь на одном фланге с Савичевым тогда играли. У нас с ним было полное взаимопонимание. Это я хорошо помню.

- Какую премию выдал Госкомспорт за победу на Олимпиаде?

— По 12.000 рублей каждому. Сборникам переводили деньги на сберкнижку в сберкассе гостиницы "Спорт" в Москве. Бывая в столице, мы могли их там получать. А на Олимпиаде нам дали 5 800 долларов. Каждому. По тем временам такие суммы казались баснословными. Правда, половину оставили в Сеуле. Сувениры приобрели, разные вещи. А еще два дня гуляли на пришвартованном там теплоходе "Михаил Шолохов". Спиртные напитки там были уж очень дорогие…

- Что было самым ценным, что вы приобрели в Южной Корее?

- Разумеется, олимпийские медали.

- Про медаль понятно. А как насчет сверхдефицитных в ту пору товаров - таких, как видеомагнитофон?

- А как же - их приобрели! Упомянутая выше сумма в 5 800 поначалу была совсем другой - нам насчитали по 6 400 долларов. Однако по 600 у нас собрали - с условием выдачи на территории СССР взамен аппаратуры. Каждый из нас получил по видеомагнитофону и телевизору корейской фирмы, достать которые в ту пору в Советском Союзе было большой проблемой. Эту технику выдали в Спорткомитете в Москве, после чего я отвез ее в Алма-Ату. Кстати, из азиатской поездки был еще один "видик". Когда перед Олимпийскими играми мы проходили десятидневную акклиматизацию в Японии, то сыграли там три контрольных матча. Один выиграли и два свели вничью, за что тогда нам заплатили по 300 долларов.

- Неплохие деньги по тем временам…

- Главный тренер сборной Анатолий Бышовец договорился с каким-то бизнесменом о возможности приобрести на всю команду с хорошей скидкой видеомагнитофоны Sanyo. Нас повезли в магазин, где мы выбрали нужную аппаратуру. Вернулись в отель, а там уже стоят 35 видеомагнитофонов! Каждый взял себе по одному - и в номер! А затем полетели с ними на Олимпиаду. Когда мы, облаченные в белые костюмы и красные галстуки, вместе с видеомагнитофонами по приезду в Сеул отправились на аккредитацию, у каждого, помню, была "двухэтажная" синяя сумка с экипировкой. На нас тогда посмотрели с удивлением, спросив: что это за туристы приехали? (Смеется).

- Где храните завоеванную на Олимпиаде золотую медаль?

- Дома, на видном месте. Друзья иногда приходят, просят показать. Она, правда, немного потускнела. Неудивительно: почти 37 лет прошло, как эту награду завоевал. Знакомый ювелир как-то сказал мне: "Принеси медаль, я ее немного "позолочу".

- За событиями Олимпиады-2024 во Франции следите?

- Разумеется. Турнирная таблица нашей группы на сегодняшний день напоминает мне чемпионат Европы, где национальная сборная Украины вместе с тремя другими участниками также имела равное количество очков после двух туров. Но ничего страшного, в футбол играют живые люди, а не цифры.

- Что скажете об олимпийской сборной Аргентины, с которой украинской команде предстоит бороться за выход из группы?

- Понятное дело, Аргентина – очень серьезный соперник. Но не стоит его опасаться. В свое время мы обыгрывали и аргентинцев, и немцев, и голландцев. Главное, чтобы на поединок с аргентинской сборной наши ребята вышли с горячим сердцем и холодной головой.

- Как считаете, что может стать залогом успеха в поединке с аргентинцами?

- Прежде всего нужно сыграть строго в обороне, чтобы не допускать ляпов, которые приводят к неоправданным пенальти. При этом стараться искать свой шанс в атаке. Ведь такого шанса, как сыграть на Олимпиаде, может быть у них больше никогда не будет. Каждый из наших ребят должен четко осознавать, за что они играют и какую страну представляют.

- О нехватке каких игроков, не поехавших на Олимпиаду, приходится сожалеть больше всего?

- Честно говоря, не знаю, кого именно Руслан Петрович (главный тренер сборной Ротань – прим. ред.) хотел видеть в составе олимпийской сборной. Но как бы там ни было, а если бы два или три игрока старше 23 лет поехали во Францию на Игры, то это было бы ощутимое усиление. Учитывая, что впервые в истории украинская сборная попала на Олимпиаду, нужно было использовать все возможности для того, чтобы добиться на этом турнире максимального успеха. Что ж, будем верить, переживать и болеть за наших ребят.