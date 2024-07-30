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Олимпиада. Стрельба из лука. Михаил Усач уступил в 1/32 финала и выбыл из соревнований

Олимпиада

А как хорошо все начиналось

Олимпиада. Стрельба из лука. Михаил Усач уступил в 1/32 финала и выбыл из соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня продолжаются соревнования в одиночных соревнованиях в стрельбе из лука. Среди участников был также наш спортсмен Михаил Усач.

В 1/32 финала наш спортсмен противостоял бразильцу Маркусу Д'Алмейди, который является первым номером мирового рейтинга. Первый сет Михаил Усач провел идеально, попав трижды в десятку. Во втором сете он был близок к тому, чтобы повторить этот результат, но в последней попытке он затянул с выстрелом и попал в шестерку. Этот результат позволил бразильцу сравняться в счете. В следующих сетах Маркус Д'Алмейда был более точнее украинца и благодаря этому соперник Михаила Усача вышел в 1/16 финала.

Стрельба из лука. Одиночные соревнования среди мужчин, 1/32 финала

Маркус Д'Алмейда vs Михаил Усач - 6:2 (29:30, 28:26, 29:28, 30:27)

Добавим, что в этом виде спорта Украину будет представлять Вероника Марченко. Она сразится в 1/32 финала с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Встреча состоится 1 августа в 12:14 по киевскому времени.

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Олимпиада Олимпиада-2024 стрельба из лука Михайло Усач
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Комментарии
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Djarik
30.07.2024 в 15:00
Одних бездарів зібрали
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Комментарии 3
Djarik
30.07.2024 в 15:00
Одних бездарів зібрали
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Romanik2806 (Киев)
30.07.2024 в 15:32
Ви якщо не дивились, то і трендіть не треба. По перша в людини перша Олімпіада, а по друге проти нього був 1 - й номер посіву.
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Romerik (YNWA)
30.07.2024 в 15:45
Що дивного, якщо більшість тіл слідкують за укр спортсменами не те що на олімпіаді, а суто постфактум з новин з неї раз на 4 роки. Вчора те саме про Білодід неслося
 
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