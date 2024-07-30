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Олимпиада. Стрельба из лука. Михаил Усач уступил в 1/32 финала и выбыл из соревнований
А как хорошо все начиналось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня продолжаются соревнования в одиночных соревнованиях в стрельбе из лука. Среди участников был также наш спортсмен Михаил Усач.
В 1/32 финала наш спортсмен противостоял бразильцу Маркусу Д'Алмейди, который является первым номером мирового рейтинга. Первый сет Михаил Усач провел идеально, попав трижды в десятку. Во втором сете он был близок к тому, чтобы повторить этот результат, но в последней попытке он затянул с выстрелом и попал в шестерку. Этот результат позволил бразильцу сравняться в счете. В следующих сетах Маркус Д'Алмейда был более точнее украинца и благодаря этому соперник Михаила Усача вышел в 1/16 финала.
Стрельба из лука. Одиночные соревнования среди мужчин, 1/32 финала
Маркус Д'Алмейда vs Михаил Усач - 6:2 (29:30, 28:26, 29:28, 30:27)
Добавим, что в этом виде спорта Украину будет представлять Вероника Марченко. Она сразится в 1/32 финала с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Встреча состоится 1 августа в 12:14 по киевскому времени.
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