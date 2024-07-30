Пляжная волейболистка Доа Эльгобаши о критике ее наряда на Олимпиаде: Мне нравится играть в хиджабе, а не в бикини

На Олимпиаде-2016 египтянка Доа Эльгобаши впервые приняла участие на соревнованиях такого уровня. Она тогда стала первой спортсменкой, которая выступала в пляжном волейболе в длинных штанах, рукавах и хиджабе. На Олимпиаде в Париже спортсменка также выступает в таком наряде, за что ее раскритиковали в соцсетях. Египтянка Эльгобаши считает, что возможность носить хиджабы, которую разрешили в деревне спортсменов, предлагает "свободу для всех" и хочет, чтобы болельщики сосредоточились на том, как спортсмены играют, а не на том, носят ли они головные уборы или нет.

"Мне нравится играть в хиджабе, а не в бикини. Для другой девушки это могло бы не понравиться - для тебя это нормально. Это свобода, мне было комфортно. Хиджаб - это часть меня. Для меня, если ты мусульманка, ты можешь играть в пляжный волейбол, ты можешь играть в волейбол, ты можешь выступать в любом виде спорта. Я очень рада представлять Африку, а также мусульманских и арабских игроков", - заявила египтянка в интервью BBC.

Добавим, что Франция, которая принимает Олимпиаду-2024, запретила членам своей команды носить хиджабы, а министр спорта страны Амели Удеа-Кастера заявила, что этот шаг был сделан, чтобы помочь уважать принципы светскости. В июне Amnesty International и 10 других организаций обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой отменить запрет, предупредив, что он приводит к "дискриминации, невидимости, исключению и унижению мусульманских спортсменов".