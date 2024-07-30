Олимпиада
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Женская сборная Украины уступила Китаю на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпаге
А шансы были
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по фехтованию в командных соревнованиях встречалась с Китаем.
Нашу страну представляли трb спортсменки: Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова.
По итогам встречи наша команда уступила в четвертьфинале и поборется за 5-8 место.
Теперь сборной Украины предстоит сыграть с Египтом в 16:00.
Олимпиада. Фехтование. Командные соревнования.
Украина — Китай 41-45
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