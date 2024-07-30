Женская сборная Украины уступила Китаю на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпаге

Сборная Украины по фехтованию в командных соревнованиях встречалась с Китаем.

Нашу страну представляли трb спортсменки: Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова.

По итогам встречи наша команда уступила в четвертьфинале и поборется за 5-8 место.

Теперь сборной Украины предстоит сыграть с Египтом в 16:00.

Олимпиада. Фехтование. Командные соревнования.

Украина — Китай 41-45