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Женская сборная Украины уступила Китаю на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпаге

Олимпиада
Обновлено

А шансы были

Женская сборная Украины уступила Китаю на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпаге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фехтованию в командных соревнованиях встречалась с Китаем.

Нашу страну представляли трb спортсменки: Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова.

По итогам встречи наша команда уступила в четвертьфинале и поборется за 5-8 место.

Теперь сборной Украины предстоит сыграть с Египтом в 16:00.

Олимпиада. Фехтование. Командные соревнования.

Украина — Китай 41-45

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