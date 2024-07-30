Полина Бугрова: Моя проблема в том, что я не очень уверена в себе

Дебютантка Олимпийских игр Полина Бугрова поделилась эмоциями от первого выигранного матча в бадминтоне на Олимпиаде-2024.

"Признаюсь, я немного нервничала. Мы очень часто играем с Терезой и вы видите, это была очень эмоциональная игра. Соперница несколько старше меня, поэтому она более опытная в некоторых моментах. Она знает, как играть, как успокоить себя, как работать дальше".

"Моя проблема в том, что я не очень уверена в себе, я теряю решимость, если игра начинает идти не по моему сценарию. Понимаю, что мне надо больше работать в этом направлении, и все будет хорошо Соперница была спокойнее, чем я, она видела, что в определенных моментах я нервничаю. Она очень хорошо играла, поэтому я особенно счастлива закончить игру победой".

О выходе медиков к бадминтонистке

"Я прыгала за воланчиком. Это не та травма, из-за которой стоит останавливать игру, но, по правилам, если у игрока идет кровь - нужно взять обязательный тайм-аут. Я даже не хотела делать никаких перевязок, потому что я не люблю, когда что-то лишнее чувствуется на ноге. Но организаторы настояли на том, чтобы сделать мне бандаж. Но он был довольно удобным и совсем не мешал играть, поэтому я очень благодарна медикам". Я очень довольна тем, что принесла Украине победу на своей первой Олимпиаде. Я одна из самых молодых представительниц в бадминтоне вообще за всю историю Украины. Поэтому я счастлива!"

"Мы с тренером понимали, что я одна из самых молодых спортсменок в европейском и мировом бадминтоне. Но мы поставили амбициозную цель и тренировались, чтобы выйти на самый высокий уровень. Мы понимали, что самое сложное - это побороть свои эмоции и показать свои лучшие способности, несмотря на все лишние факторы". "Мне больше импонирует соревноваться с соперницами-представительницами азиатской школы. Они доминируют в нашем виде спорта, поэтому мы следим за их подготовкой, что-то берем в свою систему тренировок".

О невероятной поддержке во время сегодняшнего матча:

"Сегодня я чувствовала поддержку болельщиков. Я очень люблю такую атмосферу, люблю, когда очень много людей меня поддерживают, поэтому спасибо каждому, кто болел!"