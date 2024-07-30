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Донна Векич сенсационно выбила вторую ракетку мира из Олимпиады-2024
Серьезная потеря для американской команды
Фото: Getty Images
21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в двух сетах сенсационно обыграла вторую ракетку мира, американскую теннисистку Кори Гауфф.
Олимпиада. Третий круг
Донна Векич — Кори Гауфф 7:6 (9:7), 6:2
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Хорватская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.
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