Донна Векич сенсационно выбила вторую ракетку мира из Олимпиады-2024

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в двух сетах сенсационно обыграла вторую ракетку мира, американскую теннисистку Кори Гауфф.

Олимпиада. Третий круг

Донна Векич — Кори Гауфф 7:6 (9:7), 6:2

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Хорватская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.