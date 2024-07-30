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МОК: Мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется

Олимпиада

В организации прокомментировали перенесение соревнований по триатлону

МОК: Мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили уверенность в нормализации условий для проведения соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024. Об этом на пресс-конференции рассказал спортивный директор организации Кит Макконнелл.

"Мы находимся в тесном контакте. Спортсмены первыми узнали о сложившейся ситуации. Мы ставим интересы участвующих на первое место.

Но мы не можем контролировать погоду, которая оказывает серьёзное влияние на состояние воды. Но мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется. И что соревнования пройдут на достойном уровне", — приводит слова Макконнелла пресс-служба МОК.

Ранее стало известно, что соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде перенесены на другой день из-за плохого качества воды в Сене.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
30.07.2024 в 17:33
Ага, зимой, когда лед встанет
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
30.07.2024 в 17:33
Ага, зимой, когда лед встанет
Ответить
0
0

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