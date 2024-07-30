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МОК: Мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется
В организации прокомментировали перенесение соревнований по триатлону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили уверенность в нормализации условий для проведения соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024. Об этом на пресс-конференции рассказал спортивный директор организации Кит Макконнелл.
"Мы находимся в тесном контакте. Спортсмены первыми узнали о сложившейся ситуации. Мы ставим интересы участвующих на первое место.
Но мы не можем контролировать погоду, которая оказывает серьёзное влияние на состояние воды. Но мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется. И что соревнования пройдут на достойном уровне", — приводит слова Макконнелла пресс-служба МОК.
Ранее стало известно, что соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде перенесены на другой день из-за плохого качества воды в Сене.
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