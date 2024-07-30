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Стэн Вавринка покидает Олимпийские игры в Париже

Олимпиада

Австралиец уступил в двухсетовом матче

Стэн Вавринка покидает Олимпийские игры в Париже

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада. Второй круг

Стэн Вавринка — Алексей Попырин 4:6, 5:7

В матче второго круга соревнований Вавринка проиграл 63-й ракетке мира представителю Австралии Алексею Попырину.

Встреча Вавринки с Попыриным продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Стэн восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Далее на Олимпиаде-2024 Попырину предстоит встретиться с чемпионом Игр-2020 немцем Александром Зверевым (3).

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Стэн Вавринка
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