Стэн Вавринка покидает Олимпийские игры в Париже

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада. Второй круг

Стэн Вавринка — Алексей Попырин 4:6, 5:7

В матче второго круга соревнований Вавринка проиграл 63-й ракетке мира представителю Австралии Алексею Попырину.

Встреча Вавринки с Попыриным продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Стэн восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Далее на Олимпиаде-2024 Попырину предстоит встретиться с чемпионом Игр-2020 немцем Александром Зверевым (3).