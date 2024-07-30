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Стэн Вавринка покидает Олимпийские игры в Париже
Австралиец уступил в двухсетовом матче
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
Олимпиада. Второй круг
Стэн Вавринка — Алексей Попырин 4:6, 5:7
В матче второго круга соревнований Вавринка проиграл 63-й ракетке мира представителю Австралии Алексею Попырину.
Встреча Вавринки с Попыриным продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Стэн восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Далее на Олимпиаде-2024 Попырину предстоит встретиться с чемпионом Игр-2020 немцем Александром Зверевым (3).
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