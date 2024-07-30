Украина заняла шестое место в командной шпаге Олимпиады-2024 по фехтованию

Сборная Украины заняла шестое место на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпагах.

В матче за пятую строчку украинки уступили Республике Корея со счетом 38:45.

Стоит отметить, что этот результат является лучшим в истории Украины на Олимпиадах в женской командной шпаге.

Напомним, что нашу команду представляли Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура и Елена Кривицкая.