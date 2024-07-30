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Украина заняла шестое место в командной шпаге Олимпиады-2024 по фехтованию
Команда не смогла обыграть Республику Корею в матче за пятое место
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины заняла шестое место на Олимпиаде-2024 в командном турнире по фехтованию на шпагах.
В матче за пятую строчку украинки уступили Республике Корея со счетом 38:45.
Стоит отметить, что этот результат является лучшим в истории Украины на Олимпиадах в женской командной шпаге.
Напомним, что нашу команду представляли Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура и Елена Кривицкая.
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