Сборная Украины по фехтованию установила национальный рекорд на Олимпиаде в Париже

Сборная Украины по фехтованию заняла шестое место в женских соревнованиях на шпаге.

В матче за топ-5 украинок одолела команда Республики Кореи.

Таким образом шестое место стало лучшим результатом Украины в истории олимпийских командных соревнований на шпаге.

До этого времени лучшим результатом нашей команды была восьмая строчка в 2012 и 2016 годах.

Напомним, что в субботу, 3 августа, в сабле сыграет четверка в составе Алины Комащук, Елены Кравацкой, Юлии Бакастовой и Ольги Харлан.