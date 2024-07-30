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Сборная Украины по фехтованию установила национальный рекорд на Олимпиаде в Париже

Олимпиада

Теперь украинской команде предстоит сыграть во втором командном турнире

Сборная Украины по фехтованию установила национальный рекорд на Олимпиаде в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фехтованию заняла шестое место в женских соревнованиях на шпаге.

В матче за топ-5 украинок одолела команда Республики Кореи.

Таким образом шестое место стало лучшим результатом Украины в истории олимпийских командных соревнований на шпаге.

До этого времени лучшим результатом нашей команды была восьмая строчка в 2012 и 2016 годах.

Напомним, что в субботу, 3 августа, в сабле сыграет четверка в составе Алины Комащук, Елены Кравацкой, Юлии Бакастовой и Ольги Харлан.

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