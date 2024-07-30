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Олимпиада-2024. Элина Свитолина уступила Крейчиковой на пути к четвертьфиналу
Все решалось в третьем сете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже.
В 1/8 финала она в трех сетах уступила 10-й ракетке мира Барборе Крейчиковой из Чехии.
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Олимпийские игры 2024. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 6:7 (5:7), 6:2, 4:6
В первой партии Свитолина уступила сопернице, однако во втором сете сумела реабилитироваться и сделать счет 1:1.
В решающем отрезке матча украинка отдала Крейчиковой преимущество, а в итоге и матч.
Напомним, что для Элины эта Олимпиада стала третьей в карьере. Лучшим результатом украинки стала бронза в Токио.
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