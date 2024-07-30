Волевая победа. Марта Костюк вышла в четвертьфинал Олимпиады в Париже

Марта Костюк одержала победу в матче 1/8 финала одиночных соревнований Олимпиады-2024 по теннису. В трехсетовом матче она одолела восьмую ракетку мира Марию Саккари.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Уже в начале матча Костюк совершила великолепный рывок в три гейма, однако не смогла удержать преимущество и отдала сопернице сет.

Во второй партии Марта действовала более решительно и смогла перевести игру на тайбрейк, где оказалась сильнее.

В решающем сете теннисистки обменивались брейками, но украинка дожала оппонентку и получила преимущество со счетом 6:4.

Олимпиада-2024. 1/8 финала

Мария Саккари (Греция, 7) - Марта Костюк (Украина, 12) - (6:4, 6:7(5), 4:6)