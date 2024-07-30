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Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпиады по гребному слалому в каноэ-одиночке
Украинка сумела улучшить результат со второй попытки
Фото: Getty Images
Украинка Виктория Ус пробилась в полуфинал соревнований по женскому гребному слалому на каноэ-одиночке на Олимпийских Играх-2024 в Париже.
В стартовом заплыве украинка заняла 16 место, набрав 113.67 и уже в следующей попытке сумела улучшить результат - 106.09. Таким образом Ус заняла девятое место и вышла в полуфинал соревнований.
Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 завершатся 11 августа.
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