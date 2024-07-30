Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпиады по гребному слалому в каноэ-одиночке

Украинка Виктория Ус пробилась в полуфинал соревнований по женскому гребному слалому на каноэ-одиночке на Олимпийских Играх-2024 в Париже.

В стартовом заплыве украинка заняла 16 место, набрав 113.67 и уже в следующей попытке сумела улучшить результат - 106.09. Таким образом Ус заняла девятое место и вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 завершатся 11 августа.