  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпиады по гребному слалому в каноэ-одиночке
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпиады по гребному слалому в каноэ-одиночке

Олимпиада

Украинка сумела улучшить результат со второй попытки

Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпиады по гребному слалому в каноэ-одиночке

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Виктория Ус пробилась в полуфинал соревнований по женскому гребному слалому на каноэ-одиночке на Олимпийских Играх-2024 в Париже.

В стартовом заплыве украинка заняла 16 место, набрав 113.67 и уже в следующей попытке сумела улучшить результат - 106.09. Таким образом Ус заняла девятое место и вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 завершатся 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде
yellow-arrow
ОИ-2024. Украина U-23 – Аргентина U-23 0:2. Чуда не произошло
yellow-arrow
Волевая победа. Марта Костюк вышла в четвертьфинал Олимпиады в Париже
Олимпиада-2024 Виктория Ус
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости