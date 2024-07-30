ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила Ирак и вышла в четвертьфинал турнира с первого места

30 июля олимпийская сборная Марокко вышла на поле против Ирака в рамках третьего тура группового этапа на ОИ-2024.

На 19-й минуте олимпийская сборная Марокко открыла счет. А вскоре команда удвоила свое преимущество, Суфьян Рахими подобрал мяч в штрафной площадке и безжалостно отправил его в левый угол ворот. И в завершение первого тайма марокканцы на 36-й минуте закрепляют свое преимущество - 3:0.

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После перерыва ни одной из команд не удалось реализовать свой момент. Финальный свисток - 3:0.