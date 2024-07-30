  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже

Олимпиада
Обновлено

В весовой категории до 63 кг спортсменке не было равных

Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 63 кг.

В финальной схватке она одолела представительницу Мексики Приску Авити Алькарас.

Бронзовые медали Игр в Париже разделили французская спортсменка Кларисс Агбеньену и дзюдоистка из Косова Лаура Фазлиу.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Чувствовала себя очень уставшей еще до матча с Крейчиковой
yellow-arrow
Ротань: Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения
yellow-arrow
ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила Ирак и вышла в четвертьфинал турнира с первого места
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости