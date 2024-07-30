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Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже
В весовой категории до 63 кг спортсменке не было равных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 63 кг.
В финальной схватке она одолела представительницу Мексики Приску Авити Алькарас.
Бронзовые медали Игр в Париже разделили французская спортсменка Кларисс Агбеньену и дзюдоистка из Косова Лаура Фазлиу.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.
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