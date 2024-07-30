Свитолина: Чувствовала себя очень уставшей еще до матча с Крейчиковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в 3-м круге Олимпиады.

- Очень расстроена, что тут сказать, больше ничего не могу добавить. Очень сложная соперница была. Очень сложно восстановиться после вчерашнего дня. Но боролась.

- Что не получалось?

- Она непростая соперница. Ожидала, что она вернется в матч, найдет какие-то моменты, которые будут помогать ей. Она начала играть лучше - и у нас началась очень тяжелая игра. Сет был 7:6. Я не смогла получить преимущество, к сожалению. Но матч выдался очень сложным. Где-то я могла использовать свои шансы, но, к сожалению, не смогла в третьем сете подавать как хотела.

- Жара больше помогла вам или сопернице?

- Я бы не сказала, что мне что-то помогало сегодня, потому что чувствовала себя очень уставшей еще до матча. Делала что могла. Вчера очень эмоциональный матч выдался. Мы были в одинаковых условиях, для всех была жара. Но она сыграла немного легче матч, чем я. Вчера только в 2 часа ночи мне удалось заснуть. Не очень много времени было на восстановление. Но старалась отдать все силы. К сожалению, не хватило.

Когда играешь против топ-игрока, она топ-10, выиграла «Уимблдон» несколько недель назад. Очень сложный матч. Когда имеешь маленькие шансы против топ-игрока — надо их использовать. К сожалению, я не смогла использовать шансы в третьем сете.

- Как ваша нога? Как чувствуете себя физически?

- Сейчас что уж говорить. Есть у меня моменты, которые беспокоят. Надо работать с этим.

- Давило на вас, что вы призер прошлой Олимпиады?

- Нет, не было давления по этому поводу вообще. Для меня Олимпиада вообще отдельно, поэтому есть давление все равно. Но то, что получила медаль в Токио — даже дало мне больше уверенности, что могу получить еще одну. Поэтому не было здесь давления.

- Возможно, уже есть какая-то информация о тренере?

- Не занималась этим вопросом в эти дни, потому что готовилась к матчам. Сейчас у меня будет немного времени до Торонто, потому что он начинается уже на следующей неделе. Надо восстановиться. Надо разговаривать со своим агентом относительно тренера.

Надеюсь, за это короткое время будет человек, с которым мне будет комфортно сыграть серию турниров. Потому что сейчас начинаются очень большие турниры — Торонто, Цинциннати, Монтеррей и US Open. Поэтому надо готовиться. Надеюсь, найду кого-то за это короткое время.

Завтра еду домой. И уже в пятницу у меня самолет в Торонто. И надо еще поменять покрытие, время — но я его уже не учитываю, для теннисистов это норма. А вот покрытие — это немного сложнее, потому что для тела это сложнее.

Посмотрим, как будет, смогу ли подготовиться. Может, не буду играть в Торонто, потому что очень напряженные матчи выдались. Иногда надо отдыхать, давать телу немного времени, чтобы восстановиться, — сказала Свитолина.