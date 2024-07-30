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Даяна Ястремская и Марта Костюк снялись с парного тенисного турнира Олимпиады-2024
Организаторы не пошли на уступки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская снялись с матча 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в парном разряде. Об этом сообщил тренер сборной Украины Михаил Филима.
Матч 1/8 финала в парном разряде Ястремская и Костюк должны были провести сегодня против представительниц Китайского Тайбэя Чи И Цао и Се Шувэй.
Украинские теннисистки просили у организаторов соревнований перенести встречу на среду, 31 июля, однако те предоставили Костюк лишь три часа на отдых после игры с Саккари.
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