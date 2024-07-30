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Александр Хижняк победил бывшего украинца и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024
Украинец продолжает борьбу за медали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Хижняк одержал победу на старте Олимпиады-2024.
В первом поединке серебряный призер Игр-2020 провел бой против Филиппа Акилова - бывшего украинца, который представляет Венгрию после того, как в начале полномасштабного вторжения смог покинуть оккупированный Мариуполь.
Александр Хижняк одержал победу раздельным решением судей.
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