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Александр Хижняк победил бывшего украинца и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Украинец продолжает борьбу за медали

Александр Хижняк победил бывшего украинца и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Хижняк одержал победу на старте Олимпиады-2024.

В первом поединке серебряный призер Игр-2020 провел бой против Филиппа Акилова - бывшего украинца, который представляет Венгрию после того, как в начале полномасштабного вторжения смог покинуть оккупированный Мариуполь.

Александр Хижняк одержал победу раздельным решением судей.

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