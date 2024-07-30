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Марта Костюк: Я не верила, что могу выиграть матч с Саккари

Олимпиада
Обновлено

Украинка вышла в четвертьфинал турнира

Марта Костюк: Я не верила, что могу выиграть матч с Саккари

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Марией Саккари в 1/8 финала Олимпиады-2024:

- Я без подачи выиграла этот матч. Не знаю, как это у меня получилось, но как есть уже. Очень горжусь собой, потому что начала этот матч хорошо, но потом очень плохо. Я не верила, что могу его выиграть. В плане, что если бы я играла до последнего, но было очень тяжело все время выходить и проигрывать свою подачу, не имея почти шансов. Ментально это всегда сложно, особенно, когда я доминирую всегда на подаче. Поэтому очень рада, что смогла переломить ход событий и завершила матч в свою пользу.

- Как вы вообще выдержали на этом солнце?

- Я не знаю. Узнаем завтра, я выдержала или нет. Сегодня я на адреналине, я готовилась еще к этой жаре. Мне, например, по ощущениям вчера было намного тяжелее, чем сегодня. Сегодня я просто очень потела, для меня это была самая большая разница из всех. Вчера, мне кажется, я как-то, как курочка, жарилась на этом солнце.

Вчера действительно было тяжелее. Может, сегодня я была уже готова, для меня не было шоком, что я вышла на корт, что там такая жара. Но я рада, что следующие дни уже будет лучше и лучше. Надеюсь, что меня где-то там еще вечером поставят и я отдохну. Ну это так, в моих мечтах, конечно. Потому что расписание здесь делается не очень, — сказала Костюк.

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Напомним, что в четвертьфинале Олимпиады украинка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

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Марта Костюк
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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terber (ternopil)
30.07.2024 в 22:07
Мартуся молодець красулька
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Комментарии 1
terber (ternopil)
30.07.2024 в 22:07
Мартуся молодець красулька
Ответить
0
0

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