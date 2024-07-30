Дарья Варфоломеева: Знаю, что могу лучше фехтовать, но все же не фехтовала

Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева поделилась эмоциями после дебюта на Олимпийских играх.

О дебютном выступлении на Олимпийских играх-2024

"Довольна ли дебютом на Олимпиаде? Все было видно на дорожке. Хотелось бы лучше проявить себя. Знаю, что могу лучше фехтовать, но все же не фехтовала две встречи перед этим несмотря на то, что мы с девушками разминались. Волнение было выше моих навыков".

Об эмоциях после соревнований

"Настроение от результата? Мы расстроены, потому что хотели бороться за медали. Старались собраться и показать все, что мы можем, но немного трудно было и мне, и девушкам. Но считаю, что достаточно неплохо собрались и выиграли встречу с Египтом и немного не хватило против Республики Корея. Разберем ошибки и в следующий раз будет все хорошо".

О планах на предстоящую Олимпиаду

"Есть ли планы побороться за место в команде на следующей Олимпиаде? Конечно, готова. Попадание на Олимпийские игры дало новые эмоции и ощущения, которых раньше не было на предыдущих соревнованиях. Поскольку это раз в четыре года, это - уникальные соревнования. Поэтому желание и мотивация тренироваться, достигать [результатов], попадать в команду, а потом с ней [ехать] на Олимпийские игры — есть, поэтому продолжаем работу".

Об эмоциях тренера сборной Богдана Никишина

"Эмоции тренера после поражения от Китая? Он почувствовал эти эмоции, и это нормально, потому что была очень большая работа выполнена. Конечно, он расстроился, мы так же, просто не так выражаем это. Потом поговорили, решили, что отбрасываем предыдущую встречу, что у нас впереди еще две. Конечно, он эмоционально все воспринимает, было бы плохо, если бы он без эмоций был".