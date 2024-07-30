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Олимпиада-2024. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал парного турнира

Олимпиада

Испанский дуэт добыл тяжелую победу

Олимпиада-2024. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал парного турнира

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

Олимпиада-2024. Второй круг

Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль — Весли Колхоф/Таллон Грикспор 6:4, 6:7 (2:7), [10:2]

Встреча продлилась 2 часа и 24 минуты. Надаль и Алькарас три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Грикспора и Колхофа два эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком.

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