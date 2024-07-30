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Олимпиада-2024. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль вышли в четвертьфинал парного турнира
Испанский дуэт добыл тяжелую победу
Фото: Getty Images
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.
Олимпиада-2024. Второй круг
Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль — Весли Колхоф/Таллон Грикспор 6:4, 6:7 (2:7), [10:2]
Встреча продлилась 2 часа и 24 минуты. Надаль и Алькарас три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Грикспора и Колхофа два эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком.
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