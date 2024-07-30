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Олимпиада. Украина - Аргентина 0:2. Видео голов и обзор матча

Олимпиада
Обновлено

Вылетаем с третьего места

Олимпиада. Украина - Аргентина 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская сборная Украины проиграла Аргентине в третьем туре группового этапа Олимпиады по футболу (0:2).

Первый тайм прошел без результативных действий, а уже после перерыва аргентинцы создали два опасных момента. В итоге наша сборная завершает турнир на 3-м месте с 3 очками.

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Олимпиада. Групповой турнир. Третий тур

Украина U-23 - Аргентина U-23 0:2

Голы: Альмада (47'), Эчеверри (90+1')

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