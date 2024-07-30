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Олимпиада-2024. 23-летняя австралийская пловчиха Кейли Маккеоун установила рекорд на дистанции 100 м на спине

Олимпиада
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Она превзошла действующую рекордсменку

Олимпиада-2024. 23-летняя австралийская пловчиха Кейли Маккеоун установила рекорд на дистанции 100 м на спине

Фото: Associated Press

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м на спине.

Победу одержала 23-летняя австралийка Кейли Маккеоун. Она установила рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 57,33 секунды.

В финальном заплыве Маккеоун опередила действующую рекордсменку мира американку Реган Смит (её результат — 57,66). Тройку призёров на данной дистанции замкнула ещё одна американка Кэтрин Беркофф.

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Стоит отметить, что для юной Маккеоун это золото стало четвёртым с Игр в карьере.

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