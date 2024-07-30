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Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр в Париже

Олимпиада
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Команда обеспечила комфортный отрыв от итальянцев

Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье.

За четыре вида дисциплин американки получили от судей 171,296 балла. Серебряные награды добыли представительницы Италии. Тройку лучших замкнули гимнастки из Бразилии.

Отметим, что за команду США выступила четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Таким образом, она завоевала уже пятый титул чемпионки Игр в карьере.

Золото у мужчин в командном многоборье Олимпиады-2024 выиграли представители Японии.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика

1. США – 171,296 балла.

2. Италия – 165,494.

3. Бразилия – 164,497.

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