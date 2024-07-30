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Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр в Париже
Команда обеспечила комфортный отрыв от итальянцев
Фото: Getty Images
Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье.
За четыре вида дисциплин американки получили от судей 171,296 балла. Серебряные награды добыли представительницы Италии. Тройку лучших замкнули гимнастки из Бразилии.
Отметим, что за команду США выступила четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Таким образом, она завоевала уже пятый титул чемпионки Игр в карьере.
Золото у мужчин в командном многоборье Олимпиады-2024 выиграли представители Японии.
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
1. США – 171,296 балла.
2. Италия – 165,494.
3. Бразилия – 164,497.
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