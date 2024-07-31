День четвертый олимпийский. Украина. Потеря футбольной сборной и Свитолиной, историческое, но не медальное достижение женской шпаги

Четвертый день на Олимпийских Играх-2024 по сравнению с третьим оказался куда менее насыщенным для Украины. И дело не только в том, что накануне мы добыли медаль, а сейчас – нет. Дело в том, что на четвертый день даже предпосылок было мало.

Основное внимание было приковано к видам спорта, которые могли принести награды разве что в перспективе – футболу, теннису. Собственно, с надеждами в одном из видов попрощались полностью, а в другом – просто сменили приоритеты.

Футбол. Сборная Украины не вышла из группы, проиграв Аргентине. Довольно прогнозируемое развитие событий – ситуация максимально усложнилась для Украины после первого тура группового раунда. Исторический для нас (потому что первый), но безрезультатный турнир.

Теннис. В теннисе вылетела главная украинская надежда – Элина Свитолина. Она проиграла в 1/8-й финала недавней победительнице Уимблдона Барборе Крейчиковой. Поэтому приоритеты сместились в сторону Марты Костюк, которая довольно неожиданно прошла Марию Саккари (соперница из топ-10) и в четвертьфинале будет играть с Доной Векич. Для того, чтобы обеспечить себе медальный матч ("золотой" или "бронзовый" финал), Марте нужно пройти хорватку.

Ради этой цели в жертву был принесен парный турнир. Из-за насыщенного графика Марта Костюк снялась с пары, в которой играла вместе с Даяной Ястремской.

Продолжая тему перспектив, нельзя не упомянуть бокс. Там Андрей Хижняк провел свой первый поединок в весовой категории до 80 килограммов, победил раздельным решением судей венгра (бывшего украинца) Филиппа Акилова. Если Хижняк выиграет свой следующий бой, то домой поедет минимум с бронзой.

В командном женском турнире по фехтованию на шпагах украинская сборная финишировала шестой. С одной стороны, далеко от наград, с другой – это лучший результат в истории выступлений нашей страны в этой дисциплине. По сравнению с предыдущей Олимпиадой – плюс две позиции. Постепенный прогресс (в команде соревновались Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева).

В гребном слаломе на каноэ Виктория Ус прошла в полуфинал. Помним, как на Европейских Играх-2023 Виктория выигрывала золото в байдарке-кроссе, но на Олимпиаде получить медаль значительно сложнее. Сейчас сделан только первый шаг.

Маргарита Песоцкая в 1/16-й финала турнира по настольному теннису проиграла сопернице из Румынии. Боролась достойно в начале матча, а вот в конце уже чувствовалось преимущество Бернадетт Соч.

Обидно в стрельбе из лука проиграл в 1/32-й финала Михаил Усач. На своей первой Олимпиаде украинец сошелся с первым номером мирового рейтинга бразильцем Маркусом Д'Алмейда и выиграл у него первый сет. Но дальше соперник стрелял точнее. Так бывает.

Дебютантка Олимпийских игр Полина Бугрова выиграла свой первый матч в бадминтоне на Олимпиаде-2024, но из группы не вышла.

Денис Кесиль не прошел квалификацию в плавании баттерфляем на двести метров.

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