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Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
Олимпийские игры-2024, День 5
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых 10 будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят теннисистки Марта Костюк и сестры Киченок, гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев (личное многоборье), прыгуны в воду Ксения Байло и София Лискун (синхронные прыжки, 10-метровая вышка) и другие.
Вашему вниманию расписание соревнований на 31 июля (с участием украинцев):
- 10:00. Пулевая стрельба. Сергей Кулиш: винтовка, стрельба с трех позиций, 50 м, квалификация
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- 12:00. Прыжки в воду. Ксения Байло, София Лыскун: синхронные прыжки, 10-метровая вышка, финал
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- 12:24. Академическая гребля. Игорь Хмара, Станислав Ковалев: легкие парные двойки, полуфинал
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- 12:21. Плавание. Александр Желтяков: 200 м, спина, квалификация
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- 13:38. Академическая гребля. Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко: парные четверки, финал
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- 16:30. Гребной слалом. Виктория Ус: каноэ, полуфинал
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- 18:25. Гребной слалом. Каноэ, финал
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- 18:30. Спортивная гимнастика. Илья Ковтун, Олег Верняев: личное многоборье, финал
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- Не раньше 19:00. Теннис. Людмила Киченок/Надежда Киченок: парный турнир, 1/8 финала (корт "Сюзанн Леглен", пятый запуск)
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- Не раньше 21:30. Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, четвертьфинал (центральный корт, второй запуск)
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- 21:32. Бокс. Айдер Абдураимов: до 57 кг, 1/8 финала
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- 22:47. Плавание. Мужчины, 200 м, спина, полуфинал
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