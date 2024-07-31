Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду

31 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых 10 будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят теннисистки Марта Костюк и сестры Киченок, гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев (личное многоборье), прыгуны в воду Ксения Байло и София Лискун (синхронные прыжки, 10-метровая вышка) и другие.

Вашему вниманию расписание соревнований на 31 июля (с участием украинцев):