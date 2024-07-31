  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Дэниел Виффен стал первым спортсменом из Северной Ирландии, который завоевал золотую олимпийскую медаль за последние 36 лет
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэниел Виффен стал первым спортсменом из Северной Ирландии, который завоевал золотую олимпийскую медаль за последние 36 лет

Олимпиада
Обновлено

Пловец это сделал на дистанции 800 м вольным стилем

Дэниел Виффен стал первым спортсменом из Северной Ирландии, который завоевал золотую олимпийскую медаль за последние 36 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера на парижской арене "Ла Дефанс" в плавании состоялось историческое событие в истории Северной Ирландии. Пловец сборной Дэниел Виффен опередил американца Бобби Финке на 0,56 секунды и завоевал золото на дистанции 800 м вольным стилем. Он также превзошел олимпийский рекорд Михаила Романчука, показав время 7 минут 38,19 секунды. Дэниел Виффен становится первым спортсменом из Северной Ирландии, который одержал победу со времен Стивена Мартина и Джимми Кирквуда в составе хоккейной сборной Великобритании в 1988 году, и первым индивидуальным золотым медалистом со времен победы леди Мэри Питерс в пятиборье на Играх 1972 года.

"Я писал: "Я войду в учебники истории", и это именно то, что я сделал. Это было точно так, как я хотел это сделать. Это было не то время, которое я хотел, но олимпийские финалы - это не о времени, а о том, чтобы первым положить руку на стену", - заявил пловец после победы в интервью BBC.

Стоит отметить, что Дэниел Виффен добавил олимпийское золото к своим триумфам на 800 и 1500 метров на Чемпионате мира по плаванию в Дохе в этом году.

По теме
yellow-arrow
Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
yellow-arrow
Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
yellow-arrow
Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
Олимпиада плавание Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости