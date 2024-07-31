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Олимпиада. Сергей Кулиш вышел в финал по пулевой стрельбе с трех позиций
Украинец завтра поборется за медали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. Сегодня состоялась квалификация в этом виде спорта, а именно в стрельбе с трех позиций 50 м (винтовка). Среди участников этих соревнований также был украинец Сергей Кулиш.
Наш спортсмен с колена набрал 199 очков, где лишь однажды он попал не в самый центр. Лежа Кулиш повторил свой предыдущий результат и это ему позволило находиться в главной тройке перед решающей позицией. Стоя украинец провел для себя наименее удачную стрельбу, где по итогам двух гонок набрал 194 очка. По итогам квалификации Сергей Кулиш занял третье место, что позволило ему попасть в финал соревнований.
Добавим, что финал этой дисциплины состоится уже завтра, 1 августа, в 10:30 по киевскому времени.
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