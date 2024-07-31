  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Ксения Байло и София Лискун заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ксения Байло и София Лискун заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки

Олимпиада

Хотя в начале соревнований находились в главной тройке

Ксения Байло и София Лискун заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

31 июля, украинки Ксения Байло и София Лискун выступили на Олимпиаде-2024 в прыжках в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

После первых двух раундов наши спортсменки были в лидирующей тройке. Впрочем, следующие три прыжка в исполнении Байло и Лыскун получились неудачными, что сказалось на оценках судей. По сумме пяти попыток наши спортсменки заняли седьмое место. Они набрали 285 баллов. Украинки проиграли третьему месту более 19 баллов.

Добавим, что София Лискун на Олимпиаде-2024 также будет соревноваться в одиночке в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Предварительный раунд состоится 5 августа в 11:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Александр Косырин: Судьба олимпийской сборной Украины решилась в первом матче с Ираком
yellow-arrow
Александр Желтяков о своих результатах на Олимпиаде: Почти все пловцы заболели
yellow-arrow
Новак Джокович следом за Циципасом вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады-2024
Олимпиада прыжки в воду Олимпиада-2024 София Лыскун Ксения Байло
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости