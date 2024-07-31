Ксения Байло и София Лискун заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки

31 июля, украинки Ксения Байло и София Лискун выступили на Олимпиаде-2024 в прыжках в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

После первых двух раундов наши спортсменки были в лидирующей тройке. Впрочем, следующие три прыжка в исполнении Байло и Лыскун получились неудачными, что сказалось на оценках судей. По сумме пяти попыток наши спортсменки заняли седьмое место. Они набрали 285 баллов. Украинки проиграли третьему месту более 19 баллов.

Добавим, что София Лискун на Олимпиаде-2024 также будет соревноваться в одиночке в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Предварительный раунд состоится 5 августа в 11:00 по киевскому времени.