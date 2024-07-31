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Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024
Грек продолжает борьбу за титул
Фото: Tennishead
11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). 31 июля греческому теннисисту удалось обыграть соперника из Аргентины Себастьяна Баэса.
Олимпиада. Третий круг
Стефанос Циципас — Себастьян Баэс 7:5, 6:1
Встреча на корте Симоны Матьё продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циципас реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 19 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса, но не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем раунде соревнований Стефанос Циципас сыграет с победителем встречи между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и его немецким коллегой Домиником Кёпфером.
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