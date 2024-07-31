Дарья Билодид: Все может разрушиться за секунду, все

29 июля Дарья Билодид уступила Харуке Фунакубо в 1/8 финала по дзюдо в весе до 57 кг. Украинка тогда получила дисквалификацию во время Golden Score и это лишило ее шансов бороться за медали. Спортсменка на своей странице в инстаграме поблагодарила всех за поддержку, которую она получила после вылета на Олимпиаде-2024.

"Все может разрушиться за секунду, все. Боль, разочарование, несбывшаяся мечта... Я бесконечно благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в моменты отчаяния. Вы - невероятные! Вы даете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", - говорится в посте дзюдоистки.

Добавим, что Дарья Билодид на Олимпиаде-2020 в Токио завоевывала бронзу.