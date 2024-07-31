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Дарья Билодид: Все может разрушиться за секунду, все

Олимпиада
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Первые слова украинки после обидного поражения на Олимпиаде

Дарья Билодид: Все может разрушиться за секунду, все

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 июля Дарья Билодид уступила Харуке Фунакубо в 1/8 финала по дзюдо в весе до 57 кг. Украинка тогда получила дисквалификацию во время Golden Score и это лишило ее шансов бороться за медали. Спортсменка на своей странице в инстаграме поблагодарила всех за поддержку, которую она получила после вылета на Олимпиаде-2024.

"Все может разрушиться за секунду, все. Боль, разочарование, несбывшаяся мечта... Я бесконечно благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в моменты отчаяния. Вы - невероятные! Вы даете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", - говорится в посте дзюдоистки.

Добавим, что Дарья Билодид на Олимпиаде-2020 в Токио завоевывала бронзу.

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Олимпиада Дарья Билодид дзюдо Олимпиада-2024
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Источник:
Дарія Білодід
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Prideman (Lviv)
31.07.2024 в 12:15
Не Дар'я, а Дарина, неуки
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Комментарии 2
Prideman (Lviv)
31.07.2024 в 12:15
Не Дар'я, а Дарина, неуки
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
31.07.2024 в 12:41
Обидва варіанти імені Дарія (Дарʼя) та Дарина є допустимими. Тим паче коли Дарʼя сама себе так називає
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