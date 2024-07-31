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Олимпиада. Плавание. Александр Желтяков не преодолел квалификацию на дистанции 200 м на спине
Наши пловцы не могут похвастаться хорошими результатами на этих Играх
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Желтяков во второй раз вышел на плавательные дорожки Олимпиады-2024. Сегодня украинский спортсмен соревновался в квалификации на дистанции 200 м (спина).
Александр Желтяков по итогам четырех заплывов занял 20-е место с результатом 1:58.41. Это не позволило ему попасть в полуфинал на дистанции 200 м. Украинскому спортсмену не хватало менее полсекунды для попадания в 16-ку лучших.
Добавим, что ранее 18-летний Александр Желтяков также не смог преодолеть квалификацию в стометровке на спине. Для него соревнования на Олимпиаде-2024 официально завершились.
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