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Олимпиада. Плавание. Александр Желтяков не преодолел квалификацию на дистанции 200 м на спине

Олимпиада

Наши пловцы не могут похвастаться хорошими результатами на этих Играх

Олимпиада. Плавание. Александр Желтяков не преодолел квалификацию на дистанции 200 м на спине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Желтяков во второй раз вышел на плавательные дорожки Олимпиады-2024. Сегодня украинский спортсмен соревновался в квалификации на дистанции 200 м (спина).

Александр Желтяков по итогам четырех заплывов занял 20-е место с результатом 1:58.41. Это не позволило ему попасть в полуфинал на дистанции 200 м. Украинскому спортсмену не хватало менее полсекунды для попадания в 16-ку лучших.

Добавим, что ранее 18-летний Александр Желтяков также не смог преодолеть квалификацию в стометровке на спине. Для него соревнования на Олимпиаде-2024 официально завершились.

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Олимпиада плавание Олимпиада-2024 Александр Желтяков
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Djarik
31.07.2024 в 14:21
Кусок гівна
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Комментарии 1
Djarik
31.07.2024 в 14:21
Кусок гівна
Ответить
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